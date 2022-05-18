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Андрей Шевченко: «Европейские страны и мировое сообщество поддерживают Украину. Из игроков Левандовски очень многое сделал»

Андрей Шевченко рассказал о поддержке со стороны иностранных футболистов и клубов. – Общаетесь ли вы с кем-то из российских спортсменов, футболистов? – Нет, я не общаюсь.

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