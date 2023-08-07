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Сушинский о 100 млн Ткачева: «Сумма нормальная. Второй бомбардир лиги должен зарабатывать нормальные деньги»

За три года форвард заработает 300 млн рублей (100 млн за сезон). Ткачев может получить 50 млн бонуса за 55 очков в регулярке и еще 50 млн – за попадание в топ-3 снайперов или бомбардиров.

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