Отжиги сухой травы сегодня проведут в Октябрьском округе Иркутска

В Иркутске продолжают отжиги сухой растительности. Сегодня, 24 апреля, их проведут в Октябрьском округе: на территории площадью 10,2 га: внутри городка ИВАТУ – 0,2 га, на Чертугеевском полуострове – 10 га.
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