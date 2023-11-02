В посёлке под Прокопьевском открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

Доступнее и комфортнее стало получение медпомощи для жителей Прокопьевского района. В посёлке Смышляево открыли новый модульный ФАП, обновления и в районной больнице: там выполнили ремонт в двух отделениях.
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