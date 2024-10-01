Иран временно прекратил все авиа рейсы

Все внутренние и международные авиарейсы отменены в Иране до утра 2 октября для обеспечения безопасности полетов, заявил генеральный директор Международного аэропорта имени имама Хомейни Саид Чаландари, 1 октября сообщает иранское агентство ISNA.
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