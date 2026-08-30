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Новости Брянска

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«Динамо-Брянск» начинает матч с «Волгарём»

«Динамо-Брянск» начинает матч с «Волгарём»

В составе «Динамо-Брянск» на поле выйдут Акмурзин, Головачев, Алехин и другие, а за «Волгарь» сыграют Ямпольский, Прошкин, Иванов и остальные.

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