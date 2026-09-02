Калужская область вошла в топ-10 регионов по объёму мусора

Калужская область заняла 8-е место в России по объему твердых коммунальных отходов на человека — 434,3 кг в 2025 году.
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