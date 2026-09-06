Осенний событийный сезон в Ивановской области откроет фестиваль «Кинешма купеческая»

В эту субботу, 5 сентября, в городе на Волге пройдет фестиваль «Кинешма купеческая». В программе – ярмарка прикладного и художественного творчества, продажа продукции местных фермеров и ремесленников, мастер-классы, выступление духового оркестра.
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