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Иваново

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Осенний событийный сезон в Ивановской области откроет фестиваль «Кинешма купеческая»

В эту субботу, 5 сентября, в городе на Волге пройдет фестиваль «Кинешма купеческая». В программе – ярмарка прикладного и художественного творчества, продажа продукции местных фермеров и ремесленников, мастер-классы, выступление духового оркестра.

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