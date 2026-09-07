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FiNE NEWS

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Погода в Волгоградской области 7 сентября: штормовой фронт с градом и ливнями

По прогнозам Волгоградского ЦГМС, 7 сентября в Волгоградской области ожидается значительное ухудшение погодных условий.

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