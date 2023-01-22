Трое детей попали в больницу после аварий на КАД и Кондратьевском проспекте в Петербурге

Два серьезных ДТП зафиксированы в разных частях Северной столицы. В результате аварий четыре человека, включая троих детей, были госпитализированы с травмами, пишет пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
Популярные статьи
- Зеленский случайно подписал «документ» о капитуляции Украины во время дачи автографа
- «Вместо железных яиц — тупое подчинение и лизоблюдство»: Пригожин ответил на заявление генерал-лейтенанта Соболева о требованиях к солдатам
- Поплавская согласилась с идеей депутатов передать жилье уехавших россиян детям-сиротам
Свежие комментарии