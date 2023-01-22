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Трое детей попали в больницу после аварий на КАД и Кондратьевском проспекте в Петербурге

Трое детей попали в больницу после аварий на КАД и Кондратьевском проспекте в Петербурге

Два серьезных ДТП зафиксированы в разных частях Северной столицы. В результате аварий четыре человека, включая троих детей, были госпитализированы с травмами, пишет пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

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