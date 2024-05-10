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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Хьюстон» обменял ресивера Бена Скороника из «ЛА Рэмс»

Принимающий Бен Скороник в результате обмена стал игроком «Хьюстон Тексанс». За ресивера «Лос-Анджелес Рэмс» получили право выбора в 6-м раунде драфта–2026, отдав «Хьюстон Тексанс» право выбора в 7-м раунде драфта–2026.

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