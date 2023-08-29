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Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Спартак» против «Динамо», «Краснодар» в гостях у «Пари НН»

Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Спартак» против «Динамо», «Краснодар» в гостях у «Пари НН»

Во вторник «Спартак» сразится с «Динамо», «Краснодар» сыграет в гостях с «Пари НН». В среду ЦСКА встретится на выезде с «Сочи», «Локомотив» – с «Ростовом», «Зенит» будет противостоять «Балтике».

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