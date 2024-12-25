Фаниль Аглиуллин: «Стойкости духа жителей Лисичанска и Рубежного можно позавидовать»

Какие проблемы сегодня волнуют жителей Лисичанска и Рубежного? Какую помощь в настоящее время Татарстан оказывает подшефному региону? Какие из задач первостепенны, а что в долгосрочных планах? Вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин рассказал «Татар-информу» о жизни прифронтовых городов, о том, как они меняются и как изменился он сам за эти месяцы.