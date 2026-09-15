Проект ревитализации Электрозавода сохранит исторический облик комплекса

© Пресс-служба Группы «Эталон» «Подкова» Электрозавода прошла через революцию, гражданскую войну и несколько масштабных реконструкций.
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