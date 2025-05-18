Афганистан и Россия подписали 5 новых соглашений на бизнес-форуме в Казани

Афганский вице-премьер Абдул Гани Барадар отметил успешные итоги визита в Россию, где на Казанском экономическом форуме состоялись важные переговоры и подписаны 5 меморандумов о сотрудничестве между Кабулом и Москвой в сфере торговли и инвестиций.