Афганистан и Россия подписали 5 новых соглашений на бизнес-форуме в Казани

Афганский вице-премьер Абдул Гани Барадар отметил успешные итоги визита в Россию, где на Казанском экономическом форуме состоялись важные переговоры и подписаны 5 меморандумов о сотрудничестве между Кабулом и Москвой в сфере торговли и инвестиций.
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