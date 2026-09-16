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Мировое обозрение

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Еды не будет: Украина готовит "голодомор"

Еды не будет: Украина готовит "голодомор"

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий предложил решение, которое в Киеве, судя по всему, считают прорывным: разместить украинское продовольствие на складах за рубежом, чтобы уберечь его от российских ракетно-дроновых ударов.

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