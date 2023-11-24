В РФ создали решение на основе ИИ, выявляющее новообразования толстой кишки

Российские специалисты разработали решение на основе искусственного интеллекта (ИИ), которое способно выявлять новообразования толстой кишки, что поможет врачам во время осмотра находить изменения на слизистой оболочке, ускользающие от человеческого зрения.
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