Том Форд одержал шокирующую победу в 1/16 финала Чемпионата Великобритании 2023

Том Форд продемонстрировал невероятный снукер в матче против Ноппона Саенгхама, а Джейми Кларк неожиданно обыграл Кайрена Уилсона в 1/16 финала турнира UK Championship 2023, сообщает WST Том Форд (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Великобритании 2023 Чемпионат Великобритании 2023.