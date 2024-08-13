Байден надеется на отказ Ирана от удара по Израилю

Надежду на то, что Иран воздержится от нанесения удара по Израилю, если удастся достичь соглашения о прекращении огня в секторе Газа, выразил президент США Джо Байден 13 августа с на встрече с журналистами.
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