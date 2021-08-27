За пять дней до начала учебного года в Уссурийске закрыли школу: здание признали аварийным

Родительское общешкольное собрание для мам и пап детей, обучающихся в МБОУ СОШ №4 Уссурийска, стало шоковым: за пять дней до начала нового учебного года руководство города объявило о закрытии общеобразовательного заведения на капитальный ремонт.
Родительское общешкольное собрание для мам и пап детей, обучающихся в МБОУ СОШ №4 Уссурийска, стало шоковым: за пять дней до начала нового учебного года руководство города объявило о закрытии общеобразовательного заведения на капитальный ремонт.
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