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За пять дней до начала учебного года в Уссурийске закрыли школу: здание признали аварийным

За пять дней до начала учебного года в Уссурийске закрыли школу: здание признали аварийным

Родительское общешкольное собрание для мам и пап детей, обучающихся в МБОУ СОШ №4 Уссурийска, стало шоковым: за пять дней до начала нового учебного года руководство города объявило о закрытии общеобразовательного заведения на капитальный ремонт.

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