Хакан Фидан обсудит в Киеве урегулирование конфликта

Глава МИД Турции Хакан Фидан 15-16 июля посетит Киев, где проведет встречи с Владимиром Зеленским, Андреем Сибигой и Рустемом Умеровым для обсуждения путей урегулирования конфликта и передачи посланий Эрдогана.
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