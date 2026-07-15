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Царьград

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Хакан Фидан обсудит в Киеве урегулирование конфликта

Хакан Фидан обсудит в Киеве урегулирование конфликта

Глава МИД Турции Хакан Фидан 15-16 июля посетит Киев, где проведет встречи с Владимиром Зеленским, Андреем Сибигой и Рустемом Умеровым для обсуждения путей урегулирования конфликта и передачи посланий Эрдогана.

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