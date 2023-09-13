На дороге под Уссурийском погиб пешеход

ГИБДД Уссурийска просит откликнуться свидетелей автомобильной аварии со смертельным исходом, произошедшей на участке трассы Уссурийск — Корфовка — Пуциловка (14 км).
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