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На дороге под Уссурийском погиб пешеход

На дороге под Уссурийском погиб пешеход

ГИБДД Уссурийска просит откликнуться свидетелей автомобильной аварии со смертельным исходом, произошедшей на участке трассы Уссурийск — Корфовка — Пуциловка (14 км).

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