От космоса до Арктики: в AmCham назвали перспективные сферы для российско‑американского сотрудничества

Главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи выделил космос, Арктику, IT, авиастроение и другие высокотехнологичные отрасли как наиболее привлекательные для партнёрства американского бизнеса с Россией.
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