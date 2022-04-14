Российские военные получили данные американских и европейских ученых Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), через который осуществлялось финансирование военно-биологической программы США и проводились исследования на территории Украины.
Российские военные получили данные американских и европейских ученых Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), через который осуществлялось финансирование военно-биологической программы США и проводились исследования на территории Украины.
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