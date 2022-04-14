Популярные статьи

Свежие комментарии

  • карла карлова
    Фашисты,а не националисты.Минобороны РФ: ук...
  • олег
    Прочитал сводку.....сводка абсолютно пустая- её вообще можно было не  публиковать. Создается  впечатление, что  спецо...Минобороны РФ соо...
  • Леонтий Букштейн
    Одиозная и наглая фигура. И его терпят в Германии. Родственная душа?Крымский депутат ...

МО РФ получило данные американских и европейских ученых, проводивших биоисследования на Украине

МО РФ получило данные американских и европейских ученых, проводивших биоисследования на Украине

Российские военные получили данные американских и европейских ученых Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), через который осуществлялось финансирование военно-биологической программы США и проводились исследования на территории Украины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх