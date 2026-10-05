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Поражены электроподстанция, порты и сухогрузы: ВС РФ ночью разнесли ключевую военную логистику Украины

Поражены электроподстанция, порты и сухогрузы: ВС РФ ночью разнесли ключевую военную логистику Украины

Российские военные атаковали с воздуха тыловую инфраструктуру и морской транспорт, которые обеспечивали нужды украинской армии, сообщили 5 октября в Минобороны РФ .

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