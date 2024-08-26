В Петербурге жертва мошенников на «благо страны» сожгла «Мерседес», «БМВ» и «Ауди» Полиция Красногвардейского района Петербурга задержала поджигательницу автомобилей.
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В Петербурге жертва мошенников на «благо страны» сожгла «Мерседес», «БМВ» и «Ауди» Полиция Красногвардейского района Петербурга задержала поджигательницу автомобилей.