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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Путин жестко отчитал главу «Газпрома». При чем тут Эрдоган?

В Кремле назревает недовольство действиями российского газового гиганта «Газпром». По информации телеграм-канала INSIDER-T, президент России Владимир Путин отругал руководство компании из-за приостановки проекта газового хаба в Турции.

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