Путин жестко отчитал главу «Газпрома». При чем тут Эрдоган?

В Кремле назревает недовольство действиями российского газового гиганта «Газпром». По информации телеграм-канала INSIDER-T, президент России Владимир Путин отругал руководство компании из-за приостановки проекта газового хаба в Турции.
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