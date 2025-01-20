Четкие кадры удара авиабомб ФАБ-500Т с УМПК по зданию предприятия «Мотор Сич» в Запорожье 8 января.
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Четкие кадры удара авиабомб ФАБ-500Т с УМПК по зданию предприятия «Мотор Сич» в Запорожье 8 января.
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