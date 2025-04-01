Правительство одобрило введение уголовной ответственности за освернение мемориалов

Минюст подготовил законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за осквернение воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества, либо посвященных дням воинской славы России.
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