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Царьград

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В Новосибирске за 560 млн рублей расширили мост через Тулу до 4 полос

В Новосибирске за 560 млн рублей расширили мост через Тулу до 4 полос

Капитальный ремонт моста через Тулу на улице Петухова обошёлся почти в 560 млн рублей, после чего проезжая часть была расширена с двух до четырёх полос.

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