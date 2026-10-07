В Новосибирске за 560 млн рублей расширили мост через Тулу до 4 полос

Капитальный ремонт моста через Тулу на улице Петухова обошёлся почти в 560 млн рублей, после чего проезжая часть была расширена с двух до четырёх полос.
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