Глава пресс-службы группы «Восток» Вооружённых сил Российской Федерации Александр Гордеев поделился информацией о том, что ТОС «Солнцепёк» разгромили два опорника нацистских формирований киевского режима у посёлка Пречистовка около Марьинки.