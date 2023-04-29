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МО РФ: Российские «Солнцепеки» поразили украинские опорные пункты под Марьинкой

МО РФ: Российские «Солнцепеки» поразили украинские опорные пункты под Марьинкой

Глава пресс-службы группы «Восток» Вооружённых сил Российской Федерации Александр Гордеев поделился информацией о том, что ТОС «Солнцепёк» разгромили два опорника нацистских формирований киевского режима у посёлка Пречистовка около Марьинки.

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