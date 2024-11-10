Овечкин в 9-й раз за 20 сезонов в НХЛ забросил 10 шайб в первых 14 играх или ранее. Во всех прошлых случаях у него было 40+ голов

Капитан «Вашингтона» сделал дубль в матче с «Сент-Луисом» (8:1) в регулярном чемпионате НХЛ. На счету 39-летнего россиянина стало 18 (10+8) очков в 14 играх при полезности «+9».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Гауфф призвала молодежь голосовать на выборах президента США
- Агент Дзюбы о форварде в сборной: «Это вызвало бы дополнительный интерес, пришло бы больше народа. История подогревается рекордом Кержакова, который может побить Артем»
- Елена Вяльбе: «Слова Баха – двойные стандарты. Для меня МОК сейчас не имеет ничего общего со спортом»
Свежие комментарии