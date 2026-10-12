Вместо капремонта рисуют долги: Проверьте свои платёжки ещё раз. Это диверсия, предупредил эксперт

Тема капитального ремонта домов в России традиционно острая. В основном люди никак не могут дождаться того момента, когда же наконец возьмутся за их дом – деньги на взносы исправно тратятся, а результат плачевный.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Взяли прямо в трусах в своем особняке: чем закончилось дело академика РАН, у которого нашли добра на 42 млрд рублей
- Беспредел со свастикой в километре от Кремля: Толпу уложили лицом в асфальт. Готовится массовый протест?
- «Чей-то протеже — копайте глубже»: задержание 25-летнего покровителя нелегалов из МВД вызвало неудобные вопросы
Свежие комментарии
- ПК Депутат ГД Затули...
- ПК Депутат ГД Затули...
- АС «Грозит до 10 лет...
Одно слово-капитализм!!
Систему ЖКХ надо национализировать, а всё ворьё с ней аффилированное пересажать. Не понимаю, почему Государство отдаёт такой баснословный куш ворью и негодяям?
Не зря уже фильмы американцы снимают про войну с роботами! Нас это ждет?