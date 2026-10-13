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Трамп заявил, что не понимает, с кем из руководства Ирана вести переговоры

Трамп заявил, что не понимает, с кем из руководства Ирана вести переговоры

Американская администрация зашла слишком далеко в своих действиях против руководства Ирана и теперь не понимает, с кем вести переговоры, заявил президент США Дональд Трамп 12 октября в своем выступлении на митинге в Огайо, передает газета The Financial Express.

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