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«В итоге решает вес залпа, количество пехоты и бронетехники». Дмитрий Стефанович — о новом и старом вооружении, применяемом на Украине

«В итоге решает вес залпа, количество пехоты и бронетехники». Дмитрий Стефанович — о новом и старом вооружении, применяемом на Украине

В интервью RTVI военный эксперт Дмитрий Стефанович рассказал, за счет чего достигается преимущество на поле боя, почему танк не устарел как главная сухопутная ударная сила и почему НАТО не сможет поставить авиацию на Украину в ближайшем будущем.

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