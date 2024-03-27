Соседи охарактеризовали подозреваемых в подготовке теракта в «Крокусе»

Соседи, которые проживали в Твери рядом с подозреваемыми в пособничестве террористам, совершим теракт в «Крокус Сити Холле» — Исроилом , Диловаром и Аминчоном Исломовых, отзываются о них как о тихих и вежливых людях.
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