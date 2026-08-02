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Львова-Белова назвала удар ВСУ по детской площадке бесчеловечным терактом

Львова-Белова назвала удар ВСУ по детской площадке бесчеловечным терактом

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка и председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова назвала удар Вооружённых сил Украины по детской площадке в Белгородской области бесчеловечным террористическим актом .

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