Львова-Белова назвала удар ВСУ по детской площадке бесчеловечным терактом

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка и председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова назвала удар Вооружённых сил Украины по детской площадке в Белгородской области бесчеловечным террористическим актом .
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