Малкин обошел Федорова и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ среди россиян

Евгений Малкин вышел на второе место в списке лучших снайперов НХЛ среди россиян. В ночь на 28 декабря в Элмонте прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз».
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