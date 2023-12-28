Малкин обошел Федорова и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ среди россиян

Евгений Малкин вышел на второе место в списке лучших снайперов НХЛ среди россиян. В ночь на 28 декабря в Элмонте прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местный «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Питтсбург Пингвинз».