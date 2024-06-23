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СМИ: за убитого украинца обещают 5 квартир в центре Киева

фото: Общий размер выплат по обязательствам составляет порядка 165 млрд долларов США. В польских СМИ появилась информация о том, что поведение украинских семей, которые соглашаются, когда их кормильцев отправляют на мясорубку в Донбассе, выглядит странно.

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