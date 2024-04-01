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Российские FPV-дроны приспосабливают к ведению боев в городе и домах

Российские FPV-дроны приспосабливают к ведению боев в городе и домах

Скриншот видео Сотрудники "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) работают над адаптацией беспилотников, управляемых с видом от первого лица (FPV-дронов) к городским боям, в том числе внутри зданий.

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