Российские FPV-дроны приспосабливают к ведению боев в городе и домах

Скриншот видео Сотрудники "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) работают над адаптацией беспилотников, управляемых с видом от первого лица (FPV-дронов) к городским боям, в том числе внутри зданий.
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