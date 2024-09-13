13 сентября — Праздник положения честного пояса Пресвятой Богородицы: духовные традиции и народные обычаи Ольга Вайленко13 сентября православные верующие празднуют положение честного пояса Пресвятой Богородицы.
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