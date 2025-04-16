На морском дне нашли... челюсть денисовца

﻿﻿Денисовцы — одно из самых удивительных открытий, сделанных антропологами в XXI веке. Этот загадочный древний вид человека был описан на основе ДНК, извлеченной сначала из фаланги мизинца, а затем из зубов и других фрагментарных останков из Денисовой пещеры на Алтае.