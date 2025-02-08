Дарманен: нельзя стать французом по воле случая

Обсуждение вопроса о французском гражданстве для иммигрантов нельзя ограничить стенами Национального собрания Франции, заявил министр юстиции Франции Жеральд Дарманен, 7 февраля пишет французский журнал Valeurs actuelles.
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