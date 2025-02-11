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Марков: Трамп может привести к власти Ле Пен и «Альтернативу для Германии»

Марков: Трамп может привести к власти Ле Пен и «Альтернативу для Германии»

Президент США Дональд Трамп может привести к власти в Европе своих союзников в лице лидера фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен, партии реформ Великобритании и «Альтернативы для Германии».

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