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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Показываем как дорого-богато живут те, кто демонстративно не встал под Гимн России в Нальчике

В интернете по-прежнему не стихают споры по поводу инцидента произошедшего на школьном выпускном в одной из школ Нальчика, где родители, без должного уважения отнеслись к Гимну России, а некоторые дети даже заткнули уши.

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