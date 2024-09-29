Немецкий дипломат призвал Запад установить свои красные линии

На Западе хотят устроить из серьезного политического дискурса настоящий цирк, соревнуясь в угрозах. Предложено повысить градус риторической эскалации до максимального, и на каждое предупреждение России отвечать двукратным количеством угроз, готовых к реализации.
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