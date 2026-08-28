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Русская весна

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Главком британских ВМС признал мощь подводного флота России

Главком британских ВМС признал мощь подводного флота России

Главком британских ВМС генерал Гвин Дженкинс признал мощь российского подводного флота. «В контексте морского пространства я вижу реальный рост возможностей [российского] подводного флота… Очень боеспособные подводные лодки», — приводит слова Дженкинса британская The Times .

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