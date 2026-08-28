Главком британских ВМС признал мощь подводного флота России

Главком британских ВМС генерал Гвин Дженкинс признал мощь российского подводного флота. «В контексте морского пространства я вижу реальный рост возможностей [российского] подводного флота… Очень боеспособные подводные лодки», — приводит слова Дженкинса британская The Times .
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