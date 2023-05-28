Барбашев забил «Далласу». У него 6+8 в 16 играх плей-офф

Форвард «Вегаса» набрал 14-е (6+8) очко в текущем Кубке Стэнли, всего он провел 16 игр. Сегодня за 17:49 у россиянина 1 бросок в створ ворот, 1 хит, 1 блок-шот, полезность – «0».
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