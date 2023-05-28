Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

106 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АЛЕКСЕЙ
    Селихов - сонная муха. Абаскаль включил тормоз, я про Селихова🧑‍🎨«Спартак» отстал ...
  • Vladimir Chaikovsky
    Автор жалеет бедного Усманова, а мне его не жало. Если он не знает, куда деньги девать, пусть у меня спросит.Пресс-служба Усма...
  • Рудольф Захарян
    Раз уже раньше давали согласие отказаться от флага, гимна и другой символики, то винить надо только себя и своих упра...Депутат Терюшков:...

Барбашев забил «Далласу». У него 6+8 в 16 играх плей-офф

Барбашев забил «Далласу». У него 6+8 в 16 играх плей-офф

Форвард «Вегаса» набрал 14-е (6+8) очко в текущем Кубке Стэнли, всего он провел 16 игр. Сегодня за 17:49 у россиянина 1 бросок в створ ворот, 1 хит, 1 блок-шот, полезность – «0».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх