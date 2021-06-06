rabotniky

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США станет самой нищей страной на планете

США станет самой нищей страной на планете

США станет самой нищей страной на планете Мария СадковаВиталий Милонов, являющийся членом государственной думы Российской Федерации, внес предложение, которое, по его словам, «поможет сделать Соединенные штаты Америки самой бедной страной в мире».

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