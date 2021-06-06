США станет самой нищей страной на планете Мария СадковаВиталий Милонов, являющийся членом государственной думы Российской Федерации, внес предложение, которое, по его словам, «поможет сделать Соединенные штаты Америки самой бедной страной в мире».
США станет самой нищей страной на планете Мария СадковаВиталий Милонов, являющийся членом государственной думы Российской Федерации, внес предложение, которое, по его словам, «поможет сделать Соединенные штаты Америки самой бедной страной в мире».
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