По пекарне и ресторану ударили ракетой HIMARS: ВСУ спешно врут, что разрушен военный объект

Кроме того, именно о HIMARS говорят и ряд информационных ресурсов с оговоркой «предположительно». Так, тг-к "Война с фейками" также называет именно HIMARS : - Вооруженные силы Украины нанесли удар по месту массового скопления мирных жителей, предположительно, из американской установки РСЗО HIMARS.